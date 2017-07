Spaccio nel parco del Roccolo, i carabinieri trovano 2 kg di marijuana

militari arma boschi

Si trovavano all’interno di una borsa lasciata nel bosco tra Busto Garolfo e Parabiago, nel parco del Roccolo. Una confezione di cellophane sigillata con all’interno più di due chilogrammi di Marijuana, lasciata in terra ai margini di un sentiero.

I Carabinieri l’hanno rinvenuta nel corso di una ispezione alle aree boschive, a cui prestavano attenzione da giorni, perché possibili luogo di spaccio. Certamente mai si aspettavano di trovare un quantitativo così ingente di sostanza stupefacente.

Le ricerche effettuate non hanno consentito di trovare chi la teneva a disposizione in quel luogo ma le indagini proseguono senza sosta. Sono state sentite a verbale alcune persone notate passeggiare nella zona che non sono però, al momento, riuscite a dare informazioni utili a trovare i malfattori. Di certo, anche per loro, una sorpresa quando si dovessero accorgere che nel loro nascondiglio non c’è più niente.