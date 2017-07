Spazi in aeroporto, per la Corte di giustizia europea MLE ha torto

terminal 1 terminal 2

La Corte di giustizia europea si è pronunciata sulla causa riguardante la MLE spa (Malpensa Logistica Europa) che si era rivolta al Tar della Lombardia per chiedere l’annullamento dell’assegnazione fatta Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, alla concorrente Beta-Trans spa di uno spazio aeroportuale, magazzino di circa 1.000 metri quadrati, per l’esercizio di servizi di assistenza a terra delle merci, deducendone l’illegittimità per assenza di una previa gara pubblica.

Le due società concorrenti operano già nell’aeroporto di Milano Malpensa ed entrambe sono alla ricerca di nuovi spazi per le loro attività.

Il Tar ha chiesto alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, se la direttiva 2004/17 nell’assoggettare alla disciplina degli appalti pubblici comunitari le attività di sfruttamento di un’area, ai fini di messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei, osti ad una normativa nazionale, qual è quella italiana, che non prevede una previa selezione pubblica per ogni ipotesi di assegnazione, anche temporanea, di spazi a ciò destinati.

Con questa sentenza la Corte rileva che la concessione di cui si parla non è un appalto di servizi (direttiva 2004/17, che prevede sempre una gara) in quanto, in base alla stessa, il concessionario non si obbliga a fornire all’amministrazione aggiudicatrice alcun servizio in cambio di un corrispettivo. Secondo la Corte, invece, il rapporto tra l’ente gestore dell’aeroporto e la società di assistenza a terra va inquadrato nella categoria delle concessioni di servizi ai sensi della direttiva 96/67, nelle quali il vantaggio per il concessionario consiste esclusivamente nel poter esercitare un’attività, assumendo il rischio d’impresa e avvalendosi di un bene demaniale per l’uso del quale paga un canone. Pertanto, occorre esaminare la fattispecie non alla luce della direttiva 2004/17 invocata dal TAR (che quindi, non essendo pertinente, non osta neppure a una norma nazionale come quella di cui trattasi) ma alla luce della direttiva 96/67.

La direttiva n. 67 del 1996 impone all’amministrazione che debba attribuire spazi o installazioni aeroportuali di utilizzare criteri di selezione pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori ma non impone di effettuare una procedura con una formale gara pubblica (come invece è per gli appalti, regolati, come detto, dalla direttiva 2004/17). La Corte sottolinea che spetta al giudice nazionale verificare se i suddetti criteri di selezione siano stati rispettati nel caso in esame.

IL RINVIO PREGIUDIZIALE

Questo istituto consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.