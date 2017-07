Speronamento tra due barche sul Ceresio, quattro feriti

Foto varie

La Polizia cantonale comunica che ieri sera verso le ore 23:00 un 69enne cittadino svizzero domiciliato in svizzera tedesca alla guida di un imbarcazione, sul lago Ceresio, stava facendo rientro in direzione di Caslano quando ha urtato un’altra imbarcazione che stava procedendo in senso inverso.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Morcote, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire.

Il 69enne dopo aver lasciato il luogo dell’incidente ha raggiunto la propria abitazione di vacanza ed ha avvisato la polizia cantonale.

L’altra imbarcazione ha raggiunto la riva a Morcote e le quattro persone che si trovavano a bordo sono state soccorse: si tratta un 62enne, un 56enne, una 59enne e una 44enne tutti domiciliati nel Luganese.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, le polizie comunali della regione, la Società salvataggio e i soccorritori della Croce Vedre che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato i quattro feriti all’ospedale.

Gli stessi sono stati dimessi e non avrebbero riportato ferite gravi.