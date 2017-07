Tornano i motori al gommone di salvataggio della Croce Rossa

Tornano i motori del gommone Cri

Un furto meschino, reso ancora più brutto perché ai danni di un ente che ha come scopo quello di salvare chiunque, senza distinzione, ma che alla fine ha unito e forse rafforzato una comunità: privati, aziende, e cantieri nautici hanno ridato i motori al gommone della Croce Rossa.

Galleria fotografica Tornano i motori del gommone Cri 4 di 5

Il 23 giugno scorso come si ricorderà, Gavirate si svegliò con la notizia del furto alla Canottieri. Un fatto che colpì anche la Croce Rossa e il suo gruppo di operatori polivalenti di salvataggio in acqua – gli Opsa – che proprio grazie a quei motori raggiungono persone in difficoltà o garantiscono la sicurezza dei laghi in una stagione dove le spiagge brulicano di turisti.

Partì il tam tam dei volontari, che si organizzarono per chiedere un appello alla società civile: se i motori non tornano, la stagione è compromessa.

E così, in poco meno di un mese, il miracolo si è compiuto: già sabato scorso è stato possibile garantire l’assistenza alla nuotata dell’Eremo, e il giorno successivo l’imbarcazione era già in acqua per assicurare il pattugliamento della costa del Lago Maggiore tra Ispra e Laveno (dove peraltro si è verificato l’infortunio che ha mandato all’ospedale un giovane per un tuffo: il gommone degli Opsa era a poche centinaia di metri dal luogo e il 118 ha optato per l’ambulanza, ma l’imbarcazione era già in grado di intervenire).

Tornano i motori del gommone Cri

«Ringraziamo tutti i donatori e le persone che hanno aderito a questa richiesta poiché con il loro aiuto è stato possibile ripristinare in un tempo breve l’idroambulanza e riprendere tutti servizi di assistenza e soccorso previsti e programmati» dicono dagli Opsa della provincia Varese, il gruppo guidato dal presidente Mario Grassi.

«Un ringraziamento particolare va al cantiere Nautica Ispra e alla Mercury Marine per l’attenzione rivolta nei nostri confronti», concludono dagli Opsa della Croce Rossa, specificando che molte persone hanno voluto dare una mano in forma del tutto anonima.

Riprende quindi la totale operatività di questo gruppo di salvataggio grazie all’impegno della comunità.