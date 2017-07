Stefano Catone: “Vi racconto cos’è lo Sprar”

I richiedenti asilo affidati ad Exodus, in forma volontaria, hanno ridipinto recinzioni, panchine e giochi dell'asilo di Ronchi. Lo stesso lavoro sarà svolto nell'asilo del rione Cajello

E’ con un video che Stefano Catone risponde al sindaco di Solbiate Olona, Luigi Melis. Al centro della polemica c’è la questione dei profughi con la richiesta da parte di “una buona idea per Solbiate” di far aderire il comune alla rete Sprar.

Una proposta che l’amministrazione ha rifiutato è che è al centro di un lungo articolo sul giornalino del comune (potete leggerne un estratto cliccando qui).

Parole che non piacciono al gruppo che ha acceso i riflettori sulla vicenda perché “la risposta non c’entra nulla con la domanda”. E proprio per sottolineare che “l’accoglienza fatta bene è una scelta delle amministrazioni locali (finanziata dallo Stato)” che il gruppo ha postato sui propri canali social questo video