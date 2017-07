Sting incanta Piazza Grande

Mercoledì sera, la superstar inglese Sting si è presentata sul palco del Moon&Stars più in forma che mai, inanellando uno dopo l’altro, come in una carrellata della storia della musica, gli innumerevoli evergreen della sua ultraquarantenne carriera, tra cui alcuni del suo periodo con i «The Police». Dopo i suoi flirt con vari generi musicali tra cui il musical, la musica orchestrale e quella etno, mercoledì sera è andato in scena uno Sting più rockeggiante. Vestito in modo semplice con jeans e maglietta, questo grande artista con 16 Grammy all’attivo, ha incantato il pubblico in una Piazza Grande gremita fino all’ultimo posto.

Galleria fotografica Jamiroquai in concerto a Moon&Stars 4 di 36

La serata è stata aperta dalla musica ricca di sentimento di Tom Odell. Con il suo charme e la sua voce mozzafiato, il cantante inglese ha saputo creare da subito un’atmosfera speciale, davvero toccante. Un concerto fantastico, che lascia chiaramente intravvedere il grande successo a cui è destinato Odell.

Giovedì festeggerà il ritorno a Locarno di un viso conosciuto e molto amato: quello di Amy Macdonald e la rassegna continua. Biglietti disponibili a questo link: http://www.ticketcorner.ch/