Storie di Balera, il nuovo libro di Enrico Danzelli

L’analisi del mondo femminile è al centro di “Storie di Balera”, il nuovo libro distribuito in formato kindle da Enrico Danzelli che, con una scrittura velata da una costante ironia e dalla nostalgia della perdita di valori antichi come il sentimento dell’onore, propone al lettore la storia di un uomo che viene introdotto da due spigliati latin-lover di successo di una balera-discoteca di Como all’arte del corteggiamento per rapide conquiste femminili.

La balera del titolo è il luogo in cui il ballo gioca un elemento nuovo: non è più un semplice momento di intrattenimento (come può essere una partita di calcio o una sera a teatro), ma è una partita giocata a carte scoperte tra uomini e donne, un gioco di scherma in cui l’uomo attacca, ma si espone alla difesa, spesso perfida, della donna anche tramite uno sguardo sdegnoso che ti ferisce o un grazie come rifiuto.

Si tratta di un’opera locale (Enrico Danzelli è lo pseudonimo di un noto personaggio varesino legato al lago e ai suoi mestieri), ma che ben si presta ad ogni tipo di realtà territoriale.