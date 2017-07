Stufe a pellet: il riscaldamento ideale

.

Anche se, ora che siamo nel cuore dell’estate, la voglia di pensare all’inverno e al freddo è poca, questo è il momento migliore per ragionare su come riscalderemo la nostra casa all’arrivo della cattiva stagione. E fra le tante possibilità che il mercato ci offre in questo senso, sicuramente una delle più interessanti ci viene raccontata da Pellet Blog, un sito specializzato in tutto quello che riguarda le stufe a pellet.

Queste stufe stanno diventando uno strumento sempre più popolare per riscaldare abitazioni grandi e piccole. Perché? Perchè hanno tre enormi vantaggi: sono ecologiche, sono efficienti e sono comode. Ma di cosa parliamo esattamente quando ci riferiamo ad una stufa a pellet?

A caratterizzare queste stufe, appunto, è il tipo molto particolare di combustibile che sfruttano. Non si tratta infatti né di gas né di tronchi di legno, bensì di un materiale riciclato, ossia appunto i pellet che danno loro il nome. I pellet non sono altro che dei cilindretti di materiale legnoso, di dimensioni regolari, che vengono creati in apposite fabbriche con un procedimento di pressatura che parte proprio dagli scarti della lavorazione del legno, e non fa uso di collanti o altre sostanze inquinanti.

E come è facile immaginare, già da qui si evidenzia il primo dei vantaggi di cui parlavamo: le stufe a pellet sono ecologiche. Il materiale combustibile che bruciano è infatti completamente naturale e non richiede sostanze tossiche nella sua fabbricazione, ha un rilascio molto basso di sostanze inquinanti nell’atmosfera, e permette di ridurre la quantità di rifiuti, dato che è fabbricato con la segatura e gli scarti che altrimenti andrebbero smaltiti.

Per quanto riguarda il secondo vantaggio delle stufe a pellet, l’efficienza, ancora una volta è alle caratteristiche del combustibile che dobbiamo prestare attenzione. I pellet di buona qualità, infatti, hanno un potere calorifico di almeno 8000 BTU (British Thermal Unit), il che equivale a dire che, bruciati in una buona stufa, possono facilmente riscaldare per ore un’abitazione intera, con un calore uniformemente distribuito . Si tratta di risultati notevolissimi, specie considerando il livello decisamente ridotto della spesa necessaria per l’acquisto dei pellet stessi.

Per finire, dicevamo che le stufe a pellet sono comode; e infatti si tratta di una tecnologia semplicissima da usare, anche per via della forte automazione delle funzioni. Una volta caricati i pellet nell’apposito serbatoio, infatti, non resta che impostare la temperatura che si desidera raggiungere; sistemi completamente automatici provvederanno a regolare la potenza di combustione necessaria, e l’afflusso di combustibile richiesto, così da darci una casa calda e accogliente in un tempo ridottissimo e a costi contenuti.