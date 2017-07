Sul Maggiore il Trofeo “Giacomo Ascoli”

l'equipaggio della Star 1907 barca a vela di 108 anni lancia un crowdfunding per partecipare alla regata internazionale di Cannes

Torna, nel prossimo week end, l’atteso appuntamento con la regata benefica Match Race – Trofeo “Giacomo Ascoli”, quest’anno alla sua terza edizione, che si disputerà nelle giornate del 22 e 23 luglio a Cerro di Laveno e sarà anticipata, venerdì 21 luglio da un aperitivo presso l’associazione Velica di Monvalle.

Sabato sera invece si terrà la cena ufficiale, organizzata a Cerro presso il Palazzo Perabò, sede del Museo della ceramica, con catering dello chef Venanzio. Alla regata parteciperanno alcuni fra i più importanti velisti professionisti italiani, che trovate nella locandina allegata, assieme al programma completo della manifestazione. Gli 8 equipaggi saranno composti da 4 persone per ciascuna barca oltre allo skipper. Le imbarcazioni saranno gli “H 22”, molto performanti e divertenti.

Il programma prevede:

Venerdi 21 luglio: ritrovo alle 19,30 presso Centro Velico di via Roma 20, presentazione evento, estrazione abbinamento equipaggi e team leaders, briefing tecnico per tutti i partecipanti e apericena;

Sabato 22 luglio : imbarco equipaggi alle 8 presso il porto vecchio di Cerro, a seguire inizio regate e, dalle 8,30, imbarco ospiti; alle 20 cena ufficiale presso Palazzo Perabò;

Domenica 23 luglio: imbarco equipaggi alle 8 presso il molo del porto vecchio e premiazione alle 18 presso Palazzo Perabò. Previsti animazione e intrattenimento per i più piccini.

L’invito a partecipare all’ apericena di venerdi 21 luglio e alla cena di sabato 22 luglio è rivolto a tutti, velisti e non velisti, previo prenotazione, al costo rispettivamente di 25 e di euro 50 a persona.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Fondazione (Chiara Terziroli) al numero 0332-232379 (cell.366-1830123) o scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it oppure Roberto Tomasi, Presidente del C.V.M.V. di Cerro, al numero 335- 5458635 o scrivere all’indirizzo: cvmvscienza@tin.it.