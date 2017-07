Sulla strada del nuovo Milan il primo ostacolo è Devis Mangia

Foto varie di calcio

L’euforia per il clamoroso acquisto di Leonardo Bonucci ha un po’ distolto i tifosi del Milan dall’altra notizia odierna: il sorteggio per il turno preliminare di Europa League che i rossoneri dovranno affrontare il 27 luglio e il 3 agosto.

Sulla strada della squadra di Montella ci sarà una formazione romena, l’Universitatea Craiova, nome che a una prima lettura non suscita particolari attenzioni, salvo poi ricordarsi che la guida tecnica della squadra è… targata Varese.

L’allenatore del Craiova è infatti Devis Mangia, il mister milanese che guidò il Varese 1910 tra il 2004 e il 2007 e poi tornò a Masnago con il ruolo di tecnico della formazione Primavera nel 2010-11 (quando arrivò a un passo dalla vittoria dello scudetto).

Mangia, che dopo la bella esperienza in under 21 ha raccolto poche soddisfazioni (Spezia, Bari, Ascoli) ha scelto di ripartire proprio dall’Universitatea Craiova che lo ha annunciato a maggio. Con i biancoazzurri rumeni – quinti nello scorso campionato – Mangia avrà subito l’occasione di riassaporare il grande calcio con l’Europa League. Certo che però l’accoppiamento con il Milan è già una “mission impossible” per una formazione che in campo si affida a un altro italiano, Fausto Rossi, centrocampista di scuola Juve con esperienza in Primera Division spagnola.