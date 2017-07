Sulla vetta del monte Lema per vedere i fuochi d’artificio svizzeri dell’1 agosto

Una serata tutta speciale è proposta dalla sezione CAI Luino martedì 1 agosto: un’escursione serale al Monte Lema per ammirare dall’alto il grande spettacolo dei fuochi di artificio che illuminano il cielo sul Lago di Lugano.

La Svizzera dal 1891 il primo agosto è festa nazionale e la data risale ai primi patti tra i Cantoni Uri, Svitto e Untervaldo che formarono il nucleo dell’odierna Confederazione Elvetica.

Programma

ore 18,30 ritrovo presso il posteggio ingresso piscina di Luino in via Lugano e raggiungimento con mezzi propri il rifugio Campiglio in località Pradecolo, comune di Dumenza.

ore 19.15 – Cena veloce al rifugio con pizzoccheri, fetta di torta, acqua, vino e caffè €.12 (facoltativa con prenotazione cena obbligatoria entro lunedì 31 luglio al 3356696483)

ore 20,30 salita al Monte Lema; camminata facile di circa 1.15h

ore 22,00 inizio fuochi (durata circa 1,00h)

rientro nella tarda serata

Da non dimenticare: pila o torcia ; documento valido per l’espatrio; abbigliamento e calzature adeguate ( non devono mancare giacca vento o pile, berretto in lana, un paio di guanti – evitate i calzoni corti)

Gita gratuita con eventuale condivisione spese auto

Assicurazione. Ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali

Informazioni presso Informazioni Turistiche Luino via Piero Chiara 1 Luino – tel 0332 530019; e-mail iatluino@provincia.va.it oppure CAI Luino apertura Sede giovedì dalle 21 alle 23 tel/segreteria 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it