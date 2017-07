Sulle orme di Piero Macchi l’impreditore lascia 4 milioni di euro ai suoi operai

Foto varie

Piero Macchi, fondatore della Enoplastic, è diventato un esempio da imitare. Un altro imprenditore milanese ha sposato la sua scelta di passione e riconoscimento per la propria azienda lasciando in eredità ai propri dipendenti una grossa somma di denaro.

Macchi, l’imprenditore di Bodio Lomnago, aveva scelto di lasciare un milione e mezzo ai suoi operai e il regalo venne recapitato nelle buste paga di Natale a sei mesi dalla sua dipartita.

Sabato 1 luglio, invece, è scomparso il patron della Tamini di Milano all’età di 84 anni. Un mese fa, saputo della malattia irreversibile che lo aveva colpito, aveva dato disposizioni per un lascito di circa 4 milioni di euro, cioè 15 mila euro per ogni operaio e 10 mila per ogni impiegato.

la storia la racconta con dovizia di particolari il Corriere della Sera nelle pagine di Milano, l’azienda aveva festeggiato nel 2016 i 100 anni dalla sua fondazione.