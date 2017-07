Svolta in casa Us Bosto: giocherà anche tra i “grandi”

Foto varie di calcio

Dopo anni di esperienza nel settore giovanile, dalla prossima stagione l’US Bosto (storica società varesina fondata nel 1960) è pronto ad approdare nel calcio dei grandi. Sabato 8 luglio, con atto notarile, è infatti nata ufficialmente l’USD Calcio Bosto che sarà iscritta al prossimo campionato di Terza Categoria con l’obiettivo di disputare una buona stagione.

Il diktat principale è quello di restare legati alle radici storiche della società e, infatti, l’organigramma sarà formato quasi interamente da ex componenti del Bosto, a partire proprio dai giocatori provenienti dalle giovanili. Lo stesso Daniele Perri, cui è affidata la guida tecnica della squadra, è stato calciatore nel settore giovanile prima di diventare istruttore dei giovani ragazzi.

A livello societario ilpresidente Osvaldo Tonelli e il vicepresidente Mauro Brattesani, in collaborazione con il Segretario Luigi Trogher e i Consiglieri Gianluca Cassani e Davide Giardini, potranno contare sul sostegno di un folto gruppo di soci, già da tempo affiliati alla grande famiglia dell’US Bosto, che si sono messi a completa disposizione per la realizzazione del progetto.

Nonostante gli sforzi compiuti per la realizzazione del progetto, l’US Bosto non tralascerà affatto l’impegno nel settore giovanile, introducendo dalla prossima stagione alcune importanti novità.

Su tutte va indubbiamente sottolineata l’attività di psicomotricità chiamata “Crescere in Gialloblu” dedicata ai bambini dai 3 anni, che saranno seguiti da laureati in scienze motorie e psicologia ogni sabato mattina presso il Centro Sportivo di Capolago.

Insomma, l’US Bosto guarda al futuro, ma non dimentica il suo passato, nella speranza di formare un gruppo solido di giocatori cresciuti all’interno della società gialloblù.