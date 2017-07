Taddeo lancia un Varese “multinazionale”: ecco come sarà la società

varese calcio 2017 2018

Una mattinata ricca di novità tinte di biancorosso, quella trascorsa allo spazio “Futuro Anteriore”, sede scelta dal presidente Aldo Taddeo e dal suo vice Paolo Basile per lanciare la nuova stagione della società calcistica cittadina.

Novità a 360 gradi che vanno dalla campagna abbonamenti alla sede del ritiro (a Chatillon, Valle d’Aosta, dal 20 al 29 luglio, albergo Rendez-Vous come nell’estate 2013), dalla sistemazione di Varesello, all’abbellimento dello stadio, dalle nuove maglie – sulla carta: molto belle – fino a una nuova politica di attenzione verso marketing e merchandising.

- Nella foto, da sx: Martignoni, Taddeo, Basile, Russo, Merlin -

Ma prima di tutto il tandem Taddeo-Basile ha spinto forte sulla ristrutturazione del club, trasformato in s.r.l. e arricchito da una serie di figure per certi versi inattese a partire da quelle dei nuovi soci. Accanto ai proprietari principali, riuniti nella società For.Va (quella nominalmente detentrice delle quote) entreranno infatti due soggetti stranieri con il 10% ciascuno.



Il primo, presente questa mattina, è il giovane Edoardo Russo, basato a Lugano e con interessi familiari innanzitutto nel campo finanziario e fiduciario. La famiglia Russo, da tempo in contatto con Paolo Basile, è però anche attiva nel mondo del calcio e ha scelto di affiancare l’attuale vicepresidente nell’avventura biancorossa.

L’altro nome nuovo arriva addirittura da oltreoceano: Matt Reeser è un imprenditore statunitense, fondatore della TSI, Tri Source International, società («Ha oltre 900 dipendenti» spiega Taddeo) con sede principale in California (nella città di Valencia) e interessi in Nicaragua, attiva nel campo dei servizi alle aziende. Reeser è un appassionato di calcio ed esperto di marketing che sta per prendere casa a Varese per motivi professionali: poche settimane fa ha conosciuto Taddeo e Basile mettendosi a disposizione.

Uno scenario, unito al folto programma di cui sopra, che potrebbe dare al Varese quella serenità cercata nell’ultimo anno, in cui la società è stata continuamente dilaniata da lotte interne che, tra l’altro, ne hanno minato la credibilità. In questo senso ci sembra apprezzabile il fatto che non siano stati avanzati proclami su eventuali ripescaggi in Serie C: «Se capiterà, saremo strutturati» hanno detto i dirigenti, senza però voler spingere su acceleratori poco affidabili.

Nel corso della mattinata a Futuro Anteriore, per la verità, non si è parlato direttamente di soldi, o meglio, si è parlato di quanto la proprietà ha scucito nelle ultime settimane per sistemare una serie di pendenze passate, senza approfondire il budget futuro. La speranza, condivisa da tutti, è che oltre alle risorse per il campionato – a proposito: l’iscrizione sarà formalizzata lunedì – il Varese possa davvero disporre anche dei fondi per alimentare l’intero progetto, che è davvero interessante e moderno.

A guardia dei numeri, a proposito, c’è un altro volto nuovo: Francesco Martignoni, laureato in medicina e già manager in un’industria farmaceutica. Martingnoni è di Solbiate Arno, è strettamente legato a Taddeo e ricoprirà il ruolo di amministratore delegato. Arriveranno anche un nuovo direttore generale e un nuovo segretario generale, entrambe provenienti dal mondo dei professionisti (per la segreteria si parla della varesina Chicca Bianchi, ora all’Olbia). Buon lavoro anche a loro.