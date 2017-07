Tappa milanese per Miss Italia, premiata anche una 19enne gallaratese

Tappa milanese del tour di Miss Italia

Anche una gallaratese tra le vincitrici della tappa del tour Miss Italia 2017 allo Sporting Club Le Bandiere di Colturano.

Si tratta della 19enne Jessica Canaglia premiata come miss Dermal Institute.

La giovane, arrivata sesta alle selezioni, non parteciperà però alle finali Regionali della Lombardia riservate solo alla prima e alla seconda classificata.

Le sette ragazze premiate:

1^ classificata MISS SPORTING CLUB LE BANDIERE (passa alle Regionali): sua “altezza” Francesca Scagnetto, 21 anni di Garbagnate (MI), alta 1,90 probabilmente una delle Miss più alte della storia. Francesca studia lingue straniere all’università, ama viaggiare e conoscere nuove culture. Ha praticato Pallacanestro a livello agonistico, ama la recitazione e si è proposta alla giuria con un monologo teatrale.

2^ classificata MISS BELLEZZA ROCCHETTA (passa alle Regionali): Valentina Federici, alta 1,75, 23 anni di San Paolo D’Argon (BG), Lavora in un’azienda e nei weekend lavora come hostess e ragazza immagine per diversi locali. Uno dei suoi hobby preferiti è quello di camminare in montagna e stare a contatto con la natura.

3^ classificata MISS MISS EQUILIBRA: Federica Perucchetti, alta 1,73, 21 anni di Varese. Si definisce una ragazza solare e con molta voglia di creare nuove amicizie. Ha praticato pallavolo a livello agonistico per 15 anni.

4^ classificata MISS TRICOLOGICA: Alessia Dones 18 anni di Cesate (MI) studia Relazioni Internazionali per il Marketing. Ha stregato la giuria con la sua voce melodiosa, infatti studia canto da sei anni. Durante questi anni ha partecipato a diverse esibizioni canore.

5^ classificata MISS ALPITOUR: Alessia Stefanati, alta, 1,70, 20 anni di Milano. Studia Allevamento e benessere all’università di Milano. Ha praticato equitazione a livello agonistico con specializzazione nel salto con gli ostacoli e ancora oggi, con il suo cavallo, continua a coltivare questa sua passione. Ha ottenuto il diploma di istruttrice d’equitazione.

6^ classificata MISS DERMAL INSTITUTE: Jessica Canaglia, alta 1,70, 19 anni di Gallarate (VA). Si definisce una ragazza solare ed estroversa. Durante la serata ha intrattenuto la giuria con le sue abilità linguistiche, parlando inglese e spagnolo. Lavora come hostess e ragazza immagine presso un locale. Tra le sue passioni c’è quella di suonare il pianoforte.

7^ classificata MISS INTERFLORA: Marika Manno, 18 anni, alta 1,70, di Costa Masnaga (LC). Marika è una ragazza sportiva infatti pratica danza, pattinaggio artistico e pallavolo. Ha partecipato a diverse sfilate e servizi fotografici.