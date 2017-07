Teen’s Power, adolescenti di successo

Campi Estivi 2017

Teens’ power – Adolescenti di successo, è il primo Camp dedicato ai ragazzi tra gli 11 ed i 13 anni della provincia di Varese, a numero chiuso: 40 ore destinate a 25 ragazzi.

Organizzato dall’Associazione varesina 23&20, in collaborazione con il Comune di Varese e con il supporto di Spa dell’anima e Lions Club Porto Ceresio Regio Insubrica, si rivolge agli adolescenti, con lo scopo di motivarli, aiutandoli a scoprire le risorse che hanno in sé, coltivando la loro autostima, insegnando loro a credere in sé stessi, attraverso un approccio ricreativo ed innovativo.

Teen’s Power è l’occasione, per un teenager, di scoprire, vivere e allenare le proprie potenzialità, attraverso il lavoro di tre coach, che insegneranno loro il metodo learning how to learn, ossia un insieme di strumenti mentali potenti, con cui è possibile dominare argomenti difficili, per insegnare ai ragazzi: “Sei tu il responsabile del tuo apprendimento!”.

Sarà un Camp che utilizza una metodologia interattiva e dinamica, applicando una formula vincente per gli studenti: tecnica + pratica + sport + ascolto interiore.

“Siamo davvero orgogliosi di portare a Varese questo progetto – commenta Sonia Milani, Presidente dell’Associazione 23&20 – perchè riteniamo che compito di ogni Associazione sia fare proprie le esigenze del territorio e dare loro una risposta concreta.

Noi abbiamo risposto ai genitori che ci mostravano la loro preoccupazione per il periodo delicato dell’adolescenza, soprattutto legato alla scarsa fiducia dei figli in sé stessi e della paura di affrontare le scuole superiori, dopo la ‘confort zone’ delle scuole elementari e medie e alla richiesta dell’Organizzazione Mondiale della Salute di aiutare a sviluppare nelle persone le abilità fondamentali per la vita, offrendo un materiale prezioso vivere la vita serena e positivamente.

Da qui è nato, in collaborazione con Spa dell’anima, il progetto Teens’ power, che vuole gettare le basi per creare una realtà concreta, che possa immettersi nel nostro tessuto sociale e permettere a genitori e ragazzi di avere un serio punto di riferimento, in questa fase così delicata della vita e quindi fornire uno scudo al ragazzo, ma anche alla sua famiglia.”

Il Camp si svolgerà la settimana dal 28 agosto al 1 settembre presso la Scuola Don Rimoldi in Via Pergine, 6 dalle 9:00 alle 17:00 e sarà tenuto da 3 coach, formatesi a Varese: Annalisa Colombo, docente di scuola secondaria, tutor metodo di studio e Life coach metacorporeo, Eugenia Fissore, consulente sportiva e allenatrice di pallavolo con un passato da giocatrice in serie A, Daniela Silvestro, counselor relazionale, life & rainbow coach, operatrice di respir-Azione e “Learning how to learn”.

Il Camp sarà un’esperienza divertente e si basa su un clima di fiducia e sulla relazione positiva per attivare la conoscenza di sé, la propria capacità relazionale, la consapevolezza delle risorse personali, le consapevolezza del proprio stile di apprendimento, il pensiero positivo e l’autostima e per allenare all’acquisizione di un efficace metodo di studio, alla gestione responsabile del tempo, al senso di responsabilità, alla corretta espressione delle emozioni, alla gestione dell’ansia ed alla relazione positiva e costruttiva, il problem solving, per mettere in atto la soluzione migliore ai problemi che i ragazzi devono affrontare quotidianamente.

Non mancherà nemmeno lo sport, perché insegna a canalizzare e governare le proprie emozioni e scoprire le proprie doti, sviluppando le percezioni interne ed esterne dell’ambiente circostante; insegna disciplina, rispetto verso l’altro, responsabilità individuale e di gruppo; insegna a gestire la rabbia e la sconfitta. Praticare sport significa superare le paure divertendosi.

La presenza di Life coach qualificate, di un’insegnante e tutor del metodo di studio e di una coach dell’apprendimento esperta nel metodo Learning how to learn aiuterà i ragazzi scoprire tecniche efficaci e a farle diventare una cassetta degli attrezzi per affrontare con successo l’anno scolastico imparando ad usare i manuali di studio, conoscendo il proprio stile di apprendimento e sfruttandolo, imparando a prendere appunti, tenere la concentrazione, pianificare lo studio, preparare degli schemi, distinguere le richieste dell’insegnante, memorizzare, riconoscere e sfruttare gli errori.

Teens’ power non è psicoterapia, ma insegna un metodo efficace di apprendimento e di motivazione, per affrontare al meglio un passaggio obbligato per ogni ragazzo e ragazza, che affronta una fase di vita delicata.

Un primo momento di incontro, che potrà poi diventare un serio e continuativo momento di confronto. Un’opportunità esclusiva per motivare i nostri ragazzi.

Il corso avrà un costo di € 120 (3€ all’ora, considerando che il camp durerà 40 ore), ma verrà applicata una tariffa di € 95 a coloro che si iscriveranno presso i gazebo promozionali organizzati dall’Associazione 23&20 in centro città nei week end, per permettere ai genitori di incontrare le coach, parlare con loro e confrontarsi prima dell’iscrizione.

Sarà possibile anche richiedere un appuntamento presso l’Associazione 23&20 in Viale Aguggiari 51 con Daniela Silvestro, per conoscere il camp e fare la propria iscrizione.

Si potrà acceder alla presentazione del Camp anche al seguente link, mentre la pre-iscrizione, che chiuderà al raggiungimento del 25° ragazzo, può essere effettuata qui.