Telos, musica fino alle 7 del mattino: notte in bianco per un\'intero quartiere

Musica no stop da mezzanotte fino alle 7 del mattino: è il nuovo “record” registrato dai ragazzi del centro sociale Telos che sabato sera con la “notte nera” hanno tenuto sveglio un intero quartiere.

Anche quest’anno i giovani che gravitano intorno al centro sociale hanno deciso di organizzare la “notte nera” un evento che in passato era organizzato in contemporanea con la “Notte bianca” del Comune e che era l’occasione per azioni contro il consumismo. Quest’anno è stato principalmente un evento musicale, con diversi gruppi tecno che si sono esibiti per tutta la notte fino al mattino nell’area dismessa ex Cantoni tra via Marzorati e via Miola.

La location è stata svelata solo in serata tanto che a partire dalle 20 è iniziato il viavai di giovani. Da mezzanotte poi è partita la musica che malgrado le proteste dei residenti a Comune, polizia locale e carabinieri è proseguita fino al mattino. La festa si è conclusa solo intorno alle 7 quando alla spicciolata i ragazzi hanno lasciato, a piccoli gruppi, l’area dismessa dove è rimasta una scia di rifiuti e bottiglie vuote.