Temporali nella notte, vigili del fuoco al lavoro

Dalle 23 di ieri sera, domenica, il telefono del 115 ha cominciato a suonare per via del forte temporale che si è avvertito in alcune zone della provincia causando la caduta di numerosi alberi (la foto di Elisa Palmieri scattata a Buguggiate riprende un lampo nella notte).

Dal comando di Varese parlano, questa mattina, di oltre dieci interventi: tagli pianta, recupero di alberi sulla sede stradale, tronchi caduti.

Le zone compite sono state Valganna, e il medio e basso Verbano, con uscite a Gemonio e Sesto Calende.

LA PROTEZIONE CIVILE – La sala operativa della protezione civile di Regione Lombardia ha emesso ieri, domenica 23 un bollettino di attenzione per rischio “Arancio” – nella scala colori da verde a rosso – per temporali forti sulla fascia prealpina proprio dalla serata di domenica in estensione nei settori occidentali nella giornata di lunedì, con possibile attenuazione in serata.

Di particolare attenzione i venti che “nella prima parte della giornata di lunedì 24, si disporranno dapprima dai quadranti meridionali, poi nella seconda parte della giornata tenderanno a disporsi da nord e a rinforzare, risultando anche forti con raffiche, in particolare sui settori occidentali della regione, oltre i 700 metri circa”.

METEO – Una situazione, quella legata ai temporali, che risulterà tuttavia temporanea e circoscritta ad oggi, lunedì 24. Dice infatti il Centro Geofisico Prealpino che “una bassa pressione con minimo sui Paesi Bassi spinge masse d’aria umida ed instabile da SW verso la regione Padano-Alpina che nella notte hanno già innescato violenti temporali. Ancora per oggi sono attese precipitazioni localmente di forte intensità. Da domani nuovamente soleggiato e asciutto”.

PREVISIONI – Lunedì, “locali schiarite azzurre in mattinata, ma spesso molto nuvoloso o coperto. Rovesci e temporali localmente di forte intensità associati a grandinate e colpi di vento. Esaurimento dei fenomeni nel tardo pomeriggio. In serata ingresso del vento da Nord”.

Martedì 25 luglio “ancora nuvole e rovesci sulla bassa padana nella notte e all’alba. Ben soleggiato e asciutto sul resto della regione. Ventilato da Nord con favonio in area pedemontana”.

TENDENZA – Mercoledì: “Qualche nuvola sulla fascia alpina e vento da Nord in esaurimento. Sul resto della regione ben soleggiato. Asciutto. Temperature senza variazioni”.

Giovedì 27 e venerdì 28 luglio: “Passaggi nuvolosi sulla fascia alpina, altrove ben soleggiato. Asciutto. Temperature in aumento”.