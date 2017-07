Tenta il suicidio nel Villoresi ma lo salvano i passanti

Tenta il suicidio gettandosi nel canale Villoresi ma viene salvato da due passanti. L’allarme è stato lanciato appeno hanno visto l’uomo, un inverunese di 44 anni, lanciarsi nell’acqua.

Le persone presenti, intente a fare jogging lungo la pista che costeggia il canale Villoresi nel comune di Busto Garolfo, hanno assistito all’intera scena e mentre alcuni hanno immediatamente chiamato i soccorsi altri, in particolar modo un uomo ed una donna di 65 e 59 anni di quel comune, non ci hanno pensato su due volte. Tenendosi per mano si sono sporti dall’argine del canale fino a raggiungere il 44enne di Inveruno che, in preda allo sconforto, aveva deciso di arrendersi.

Lo hanno afferrato e aiutandosi vicendevolmente lo hanno riportato sulla riva, tenendolo stretto, onde impedirgli di rilanciarsi in acqua, perché questo chiedeva di poter fare. Lo hanno tenuto con loro, poi aiutati dalle altre persone sopraggiunte, fino all’arrivo dei Carabinieri di Busto Garolfo, a cui lo hanno consegnato ed a cui l’uomo, ancora molto confuso, ha confessato di non farcela più. Poi con in i Carabinieri ed i soccorritori del 118, sopraggiunti, si sono portati presso Ospedale di Legnano dove poi è stato ricoverato. Grazie ai suoi soccorritori non è in pericolo di vita.