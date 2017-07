The Cocoon in concerto in Piazza Venezia

The Cocoon

Dopo il successo dello spettacolo tenuto da Betty Colombo lo scorso 5 Luglio nel cortile della Ex ILAR di Ranco e il suo racconto sulla storia della fabbrica che ha segnato parte della storia moderna del paesino sul lago, continua il desiderio di riscoprire la storia dei primi anni del secolo scorso insieme alla volontà di dare lustro ai luoghi dove da sempre si è sviluppata la vita del paese.

Ecco che la sera di mercoledì 19 luglio prenderà vita la caratteristica Piazza Venezia nel cuore di Ranco, con le sue case particolari un tempo abitazioni dei pescatori del paese. Per ritornare all’epoca in cui anche la Ex ILAR era attiva, verrà proposto un concerto incentrato sul repertorio italiano – di ispirazione americana – sorto a partire dagli anni ‘30 con il Trio Lescano e poi sviluppato nei decenni successivi dal Quartetto Cetra.

Protagonista della serata saranno The Cocoon, formazione milanese composta da un trio vocale: soprano Mariarita Ortolani, primo contralto Giuditta Gambolò, secondo contralto Fiammetta Galliani; agli strumenti, una classica formazione in trio jazz: alla batteria Marcello Colò, musicista dalla spiccata sensibilità musicale; al contrabbasso Fabio Mazzola, musicista da 20 anni noto nella scena milanese; alla chitarra, Michael Alberga, ideatore del progetto e curatore di tutti gli arrangiamenti. La band sceglie i brani cercando di mettere a frutto la comune passione per il jazz, andando a ripescare quel repertorio italiano, d’ispirazione americana, nato negli anni ’30. I Cocoon ripropongono celebri brani della tradizione come “Parlami d’amore Mariù”, “Voglio vivere così”, “Tu vuo’ fa’ l’americano”, letti in chiave jazz con parti vocali, strumentali, improvvisazioni, brani a più voci e solisti, spaziando da travolgenti ritmi swing a cullanti ballate.

Il concerto ad ingresso libero inizierà alle 21:30 e, per chi lo desidera, sarà anticato dal un apericena dal gusto retrò , alla riscoperta di alcuni piatti dell’epoca, organizzato dal Ristorante Il Sole di Ranco (per prenotazioni Tel: Tel. 0331 976507 ; info@ilsolediranco.it). In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Ranco. Il concerto rientra nella ricca programmazione del Festival Il Lago Cromatico ed è realizzato con il Comune di Ranco.

Tutti i dettagli degli eventi sono disponibili su: www.illagocromatico.com