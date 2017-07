This is summer festival, una giornata di musica

Tempo libero generica

Nella cornice de “Il Poggio” di Luvinate, una giornata intera all’insegna della musica, dello sport, della buona cucina e della cultura. Dj internazionali si alterneranno ai dischi di fronte alla piscina al centro del parco.

L’appuntamento è per il 15 luglio e vedrà artisti locali, esibirsi con nomi illustri del panorama elettronico mondiale. In programma anche tornei sportivi di beach volley ,joga bonito e corsa con i sacchi, insieme ad altri passatempo come il calcio balilla ed il ping pong. Inoltre, ci sarà un area dedicata al cibo e una al relax, realizzata in collaborazione con Discobus Varese. Ci sarà la possibilità di fare un giro anche tra le proposte di alcuni espositori presenti all’evento.

Line up artisti

&ME ( KEINEMUSIK ); David Mayer ( KEINEMUSIK ); Dirty Channels ( Ovum Recordings / Culprit LA ); Waxlife; Aberton; Mirko Molinari ( Yay ); Marco Dassi; Andrea Crestani; we.amps; Riccardo Zaffaroni DiscJockey; Samuele De Santis.

Informazioni generali:

Ingresso: Dalle 10.00 alle 19.00 – 15€ con drink

Ingresso: Dalle 19.00 a chiusura – 12€ con drink