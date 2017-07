In difficoltà nel Ticino, ventenne soccorso dal 118

Il Ticino dopo la pioggia

Il 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul Ticino, a Somma Lombardo in località canottieri, per soccorrere un ragazzo di circa 20 anni in difficoltà in acqua.

(foto d’archivio)

L’allarme è scattato alle 15: il ragazzo, straniero e forse per questo con poca conoscenza del posto, stava facendo il bagno con amici e non è risalito, gli amici l’hanno visto adagiato sul fondo a pochi metri dalla riva. Il giovane è stato condotto sulla riva da alcuni bagnanti, che hanno poi praticato le prime manovre di rianimazione.

Sul posto sono poi arrivate automedica e ambulanza, oltre ad una squadra fluviale dei Vigili del fuoco. È stato poi soccorso in codice rosso e portato in ospedale a Gallarate, in condizioni critiche. Qui è stato sottoposto a Tac per valutare le sue condizioni.



(articolo aggiornato alle ore 15.40 di domenica 16 luglio)