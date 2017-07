Tones on the stones: la grande musica suonata in cava

Profumano di magia, lasciano senza fiato e continuano a meravigliare da oltre dieci anni: sono le proposte artistiche in un festival davvero unico al mondo per le sue ambientazioni. Quest’anno ancora di più.

Dopo il giro di boa della passata edizione, la decima, Tones on the Stones offrirà un programma eccezionale, già a partire dalle sedi. La spettacolare cava di beola grigia di Trontano, scavata dall’infaticabile lavoro dell’uomo, e le formazioni rocciose degli Orridi di Uriezzo, modellate dalla forza incessante di ghiaccio e acqua, che hanno ospitato l’anteprima “KIDS” del festival.

La formula del successo di Tones on the Stones, che negli anni ha accresciuto il numero e la fedeltà del suo pubblico, è immutata fin dalla prima edizione: unire le performance di grandi artisti internazionali allo stupore che solo i naturali palcoscenici montani in pietra possono regalare.

Gli spettatori saranno guidati in un’esperienza coinvolgente ed emozionante, che permetterà di guardare con visioni inedite i maestosi scenari che si aprono in queste montagne: dalle cave plasmate dal lavoro decennale dell’uomo fino agli orridi, formazioni ricavate dalle millenarie e lente erosioni dei ghiacci e delle acque. Un Requiem di Mozart affiancato dalla proiezione del film d’animazione “Aeterna” di Leonardo Carrano, l’incredibile esibizione live dei dodici pianisti di “Piano Twelve” e la prestigiosa line up di neXTones, la costola elettronica del festival, che tornerà anche quest’anno per avvicinare il pubblico più giovane al festival.

L’obiettivo e la scommessa di Tones on the Stones? Portare in primo piano il valore estetico, oltre che storico, delle cave d’estrazione traendo forte ispirazione creativa dalla natura di questi luoghi. Dal 2007, con la Direzione Artistica di Maddalena Calderoni, soprano che ha ideato questo unicum a livello internazionale, Tones on the Stones propone eventi di alta qualità, in cornici sceniche talmente speciali da rendere irripetibile ogni spettacolo.

Di seguito il programma dettagliato.

Venerdì 21 luglio 2017, ore 21.30

Cava storica di Trontano

Requiem di Mozart con la proiezione simultanea del film d’animazione “Aeterna” di

Leonardo Carrano – PRIMA ASSOLUTA

Direttore Paolo Spadaro

Coro Universitario del Collegio Ghislieri e Orchestra da Camera Milano Classica

Un evento assolutamente unico che abbina due capolavori, il celeberrimo di Mozart e l’opera d’arte di

straordinaria suggestione dell’artista Leonardo Carrano.

“Aeterna di Leonardo Carrano è un’opera straordinaria, unica, eccezionale.

Il Requiem di Mozart è esaltato dalle invenzioni di immagini dove appare un mondo più alto di noi.”

(Ennio Morricone).

Aeterna è un film d’animazione sperimentale, che prende vita dalle sensazioni che ha suscitato nel suo autore,

Leonardo Carrano, l’ascolto del Requiem di Mozart. Le parti della celebre Messa vengono interpretate attraverso

14 film che creano un insieme organico e variegato quanto a tecniche d’animazione e linguaggi espressivi.

“Il mio è stato un abbandono allo stupore progressivo che l’ascolto quotidiano del Requiem, per dodici anni

(cinque di ascolto passivo e altri sette durante la realizzazione del film), ha suscitato in me e che via via ha preso

forma nella mia opera, attraverso un processo prevalentemente onirico: l’atto creativo e il gesto tecnico-artistico

sono scaturiti da ispirazioni multiple che attingono sia alla musica come pretesto, sia al mio vissuto che,

inevitabilmente, ha permeato di sé un lavoro così lungo nel tempo.” (Leonardo Carrano)

Ciascuno dei film è stato realizzato con la collaborazione di un co-regista, che ha arricchito l’opera con la propria

sensibilità e il proprio apporto artistico, culturale e tecnico:

Mikulas Rachlik: Requiem Aeternam; Alessandro Pierattini: Kyrie, Rex Tremendae, Recordare, Domine Jesu,

Agnus Dei; Ada Impallara: Dies Irae; Renato Flenghi: Tuba Mirum; Luca Zoppi: Confutatis; Silvio Giorcelli:

Lacrimosa, Sanctus; Luca Romani: Hostias; Alberto Antonio Dandolo: Benedictus; Alain Parroni: Lux Aeterna.

***

Sabato 22 luglio 2017, dalle ore 21.00

NeXTones

NeXTones, la sezione dedicata alle arti digitali e alle nuove musiche va in scena anche quest’anno presentando

una selezione di opere nazionali ed internazionali.

Headliner dell’edizione 2017 sarà il grande artista tedesco Robert Henke con la Première italiana del suo show

Lumière III, una versione speciale dell’opera open air.

La lineup completa del 2017: Robert Henke – Lumière III – Blanck Mass (a/v live) – Merchants (live) – Vril (live) –

Marco Shuttle (dj set).

Robert Henke è un artista specializzato nel campo delle installazioni audiovisive e in ambito musicale e performativo.

Ingegnere e professore di Sound Design all’Università delle Arti di Berlino, ha avuto un ruolo cruciale nello

sviluppo del software Ableton Live, strumento fondamentale nella produzione di musica elettronica fin dal 1999.

Titolare del progetto musicale Monolake, con nove album e innumerevoli singoli all’attivo dal 1995 ad oggi, le sue

opere sono state presentate presso Tate Modern, Centre Pompidou, MoMA PS1 e nei più importanti festival internazionali.

Lumière III è l’ultimissima versione dell’opera multimediale che esplora i confini della tecnologia laser sfruttandone

le proprietà intrinseche e spingendole fino all’estremo. Ciò porta alla creazione di immagini mai viste prima

che coprono tutto lo spettro del visivo. Si passa dalla purezza del bianco assoluto all’oscurità quasi totale, da colori

impossibili da ottenere mediante tecnologie video tradizionali a forme e fenomeni cinetici eleganti ed elaborati.

Robert Henke ha sviluppato in prima persona un software che permette di stabilire una connessione costante fra

la parte musicale e quella visiva, andando a comporre un’unione indissolubile fra i due medium e facendo di Lumière

un’opera altamente immersiva a metà fra concerto elettronico e visual art.

Il software di controllo laser, così come la programmazione visuale, il sound design e l’interazione in tempo reale

sono sviluppati da Henke stesso che per l’occasione ha elaborato una speciale versione open air dell’opera utilizzando

i più potenti apparecchi laser in circolazione.

Blanck Mass è il progetto di Benjamin John Power del duo Fuck Buttons, che presenta il suo terzo album fulllenght,

World Eater, pubblicato dall’etichetta Sacred Bones. Dall’esordio del 2011 per Rock Action dei Mogwai il

suo mondo sonoro si è evoluto da una trance ambientale a dinamiche e ritmiche affini alla galassia post-rave (Powell,

Amnesia Scanner): musica da ascoltare e ballare.

Merchants è un’esplorazione musicale di paesi immaginari, fra suoni nuovi e campioni ritrovati, che avvicina detriti

globali e pulsazioni techno nella ricerca di musiche possibili.

Il duo, formato da Alberto Ricca (Bienoise) e Davide Amici, presenta dal vivo i brani dell’omonimo disco d’esordio

con un live energico e fortemente istintivo, rituale ed ipnotico, completamente suonato senza computer.

Ispirato dalla Techno di Detroit e dall’electro, l’acid-house e la garage di New York, Marco Shuttle è un producer

italiano di stanza a Berlino che negli anni ha sviluppato uno stile personale e profondo con set introspettivi e colorati

di psichedelia.

Il misterioso Vril appare quasi dal nulla sulle scene all’inizio degli anni ‘10, entrando subito a far parte della già

leggendaria etichetta tedesca Giegling. La particolarità della sua musica lo fa subito notare anche da Marcel Dettmann,

che gli concede spazio sulla sua Ostgut Ton. La sua musica va alla ricerca del movimento costante, esplorando

un’energia senza tregua. Una volta coinvolti nel turbine del suo live set, non potrete desistere dal muovervi.

***

Domenica 23 luglio 2017 ore 21.30

Cava storica di Trontano

Piano Twelve e ZaMagA Athletic Dancers

Dodici musicisti, sei uomini e sei donne, suonano simultaneamente dodici pianoforti a coda. Un concerto

assolutamente unico grazie a progressioni ritmiche simultanee, alternate e opposte. Un concerto che diventa

spettacolo grazie alla suggestiva partecipazione della compagnia ZaMagA: gli statuari corpi dei danzatori

offriranno volteggi e acrobazie sulle strutture ritmate dei 1056 tasti bianchi e neri, sospesi nel vuoto, sullo sfondo

della bellissima parete di Beola grigia. Un programma avvincente: superfici, linee, intrecci, sequenze di suoni,

colori e corpi che si sommano e si sottraggono in energica, musicale armonia.

Programma

J. S. Bach: Concerto Brandeburghese n° 34

A. Vivaldi: L’Estate

M. Musorgskij: Una notte sul Monte Calvo

A. Mosolov: Fonderie d’acciaio

M. Musorgskij: La grande porta di Kiev

A. Kachaturian: Danza delle Spade

G. Gershwin: An American in Paris

J. Williams: E.T.

H. Zimmer: Pirati dei Caraibi

H. Zimmer: Il Gladiatore

Metallica: Nothing Else Matters

Coldplay: Madplay

I nomi dei dodici pianisti: Matteo Andri, Valeria Anzil, Federica Bello, Caterina De Biaggio, Paolo Chiarandini,

Giorgio Cozzutti, Caterina Croci, Renato Strukelj, Ferdinando Mussutto, Fabiana Noro, Daniele Russo, Agnese

Toniutti.

Arrangiamenti: Ferdinando Mussutto, Matteo Andri, Valter Sivilotti, Daniele Russo.

Direzione artistica: Valter Sivilotti e Ferdinando Mussutto.

ZaMagA Athletic Dancers

Nel 2007 nasce ZaMagA, da un desiderio di Marco Zanotti e Maria Agatiello, inizialmente come un Duo.

Nel corso del tempo il progetto prende sempre più forma e la contaminazione e le diverse collaborazioni con

molti artisti hanno fatto si che diventasse una compagnia. ZaMagA collabora con importanti registi e compagnie

italiane ed estere. Il lavoro della Compagnia si concentra nell’amalgamare diverse tipologie di danza, le arti

circensi e il teatro fisico. Hanno partecipato alle audition e semifinali del programma televisivo Italia’s Got Talent

2017.

Gli artisti della compagnia ZaMagA Athletic Dancers si esprimono con forza, plasticità, eleganza trasportando il

loro pubblico in una continua sorpresa.

A Tones on the Stones, ZaMagA presenta Eleonora Cancelliere, giovane promessa della compagnia e della Danza

Aerea, di Verbania.

***

INSTALLAZIONI DI ENRICA BORGHI

Nella cava di Trontano quest’anno verranno esposte alcune opere di Enrica Borghi. Artista che vive e lavora ad

Ameno (No) e Berlino. Le sue opere trasformano poeticamente materiali d’uso comune o destinati al macero

creando nuovi mondi fantastici. Nello specifico le installazioni proposte a Tones on the Stones saranno realizzate

in plastica.

IL LABORATORIO FOTOGRAFICO DI CANON

Un corso esclusivo dedicato alla fotografia di scena e reportage promosso da Canon Academy, con la

partecipazione del docente Mariano Bevilacqua.

Sessioni teoriche e pratiche alla scoperta del prodotto reflex, e del suo utilizzo nella fotografia da reportage.

I partecipanti avranno la possibilità di utilizzare la migliore attrezzatura EOS e vivere un momento tecnico,

formativo e culturale unico ed eccezionale.

