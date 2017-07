Torna a Dumenza la “Scuola di funghi”

Foto varie

Spuntano i primi porcini, ed è ora di andare a funghi. Prima di entrare nel vivo della stagione, però, è possibile seguire le lezioni libere e gratuite della “Scuola di funghi” al Centro Studi Micologici della fondazione A.Beltrami, all’Alpe Giani a Dumenza.

Si tratta di una bellissima baita riadattata a spazio conferenze, nel cuore del bosco, dove è stato fissato il calendario per le prossime lezioni: teoria, ma anche pratica e possibilità di visitare i dintorni della Val Dumentina. Da questa zona è possibile raggiungere appiedi anche il monte Lema, al confine con la Svizzera.

Le lezioni, si diceva, partono il 5 agosto. Ecco il programma.

Sabato 5 agosto

Conoscere il bosco : la piante, le erbe aromatiche, i funghi, Relatore Mario Vassuri – Micologo

Al termine della mattinata camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) – pranzo libero o presso il rifugio previa prenotazione.

Sabato 26 agosto

Conoscere il bosco : la piante, le erbe aromatiche, i funghi, Relatore Mario Vassuri – Micologo

Al termine della mattinata camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis – pranzo libero o presso il rifugio previa prenotazione.

Domenica 3 settembre

ore 10.00 “Introduzione al mondo dei funghi”, Dott. Agr. Valerio Montonati, Fondazione Aurelio Beltrami

ore 10.45 libera escursione nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis – pranzo libero

Sabato 9 settembre

In collaborazione col Cai di Luino

Conoscere il bosco : la piante, le erbe aromatiche, i funghi, Relatore Mario Vassuri – Micologo

Al termine della mattinata camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis – pranzo

libero o presso il rifugio previa prenotazione.

Domenica 17 settembre

ore 10.00 “Introduzione al mondo dei funghi”, a cura di Dott. For. Paolo Macchi Associazione Micologica G. Bresadola Gruppo di Varese, Dott. Agr. Valerio Montonati Fondazione Aurelio Beltrami

ore 10.45 libera escursione nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) – pranzo libero

Domenica 1 ottobre

Rifugio Dumenza, “Festa del fungo” con la collaborazione del Centro studi micologici fondazione A.Beltrami.

È prevista anche un’escursione culturale micologica a cura del Dott, Valerio Montonati – Agronomo

Sabato 14 ottobre

Proposta di Progetto Interreg : Gestione dei boschi e delle selve castanili, produzione micotica e richiamo turistico.

Centro studi micologici Fondazione A.Beltrami. – Università di Genova

Patriziato di Novaggio

Dott. Agr. Valerio Montonati

Per raggiungere l’Alpe Giani: seguire per Luino – Dumenza – fraz. Due Cossani – bivio per Pradecolo (presso cappelletta votiva) – prima del convento benedettino SS. Trinità, presso cabina Enel / sbarra che chiude pista forestale, imboccare pista forestale sterrata e proseguire per 400 m. c.a. fino al centro micologico che è lato strada presso l’alpe Giani.