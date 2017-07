Torna ad Albizzate il Mountain Country

Gli Alpini di Albizzate sono in festa e il prossimo 15-16luglio regalano al paese della Valdarno un evento straordinario (in piazza 4 novembre), giunto alla seconda edizione: il Mountain Country Albizzate. Si riprende così la nuova formula «che lo scorso anno ha avuto un grande apprezzamento e una notevole affluenza di pubblico, appagando alla grande curiosi e golosi».

Numerosi gli appuntamenti in programma, un po’ per tutti i gusti ma con il filo conduttore delle atmosfere di montagna e country.

Ci sarà il Ballo Country, con ben 21 diversi gruppi. Ci saranno i cavalli, sapientemente montati, che offriranno uno spettacolo equestre tenuto dai Cavalieri della Contea Baraggia. E ci sarà anche il mulo, simbolo degli alpini, orgogliosamente bardato dall’artigliere Luciano Mangano e pronto per le foto ricordo.

Ci sarà anche la novità del Jumping, l’attrazione nuova dell’edizione 2017, a disposizione dei più piccoli. E ci sarà naturalmente la cucina proposta dagli alpini, con due menù: tradizionale alpino e Country.

Ci sarà, ancora, la Messa al Campo, momento tradizionale degli alpini, celebrata dal Cappellano don Franco Berlusconi ed animata dal coro alpino La Dinarda (seguirà corteo al monumento ai Caduti).

E anche quest’anno la Festa Alpina sostiene l’attività del CUAMM, medici volontari per l’Africa, di cui sono parte attiva due albizzatesi, Silvia Tenconi e Marco Puricelli.