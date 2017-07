Torna all’Insubria il grande matematico Nirenberg

Uno dei più importanti matematici del mondo, Louis Nirenberg, Abel Prize 2015, sarà a Varese i prossimi 6 e 7 luglio.

Il 6 luglio alle ore 15 il professor Nirenberg inaugurerà i lavori della Rism School – Riemann International School of Mathematics, diretta dal professor Daniele Cassani, docente del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Il “RISM workshop in PDE (Partial Differential Equations)” è organizzato, a Villa Toeplitz, (via G.B. Vico 2) Varese, insieme al Politecnico di Milano e all’Università di Milano, in occasione del compleanno della professoressa Daniela Lupo.

«Louis Nirenberg ci ha insegnato a pensare alla comunità matematica come una grande famiglia. Come in tutte le famiglie si festeggiano i compleanni e Nirenberg ritornerà a Varese dopo l’apertura della RISM nel 2014 e dopo essere stato insignito del prestigioso Abel Prize nel 2015 insieme a John Forbes Nash Jr. (alias il cinematografico “beautiful mind”), proprio per festeggiare con un congresso scientifico internazionale i sessant’anni della professoressa Daniela Lupo del Politecnico di Milano. Oltre a essere tra i padri fondatori dell’argomento al centro di questo congresso (PDE), partecipando intensamente alla vita di famiglia all’età di 92 anni, è uno splendido esempio per tutti, anche non matematici».

Il programma del workshop prevede nei giorni 6 e 7 luglio interventi di: A. Ambrosetti, SISSA; I. Capuzzo Dolcetta, Università di Roma La Sapienza; P. Drábek, University of West Bohemia; J. Mawhin, Université Catholique de Louvain; A.M. Micheletti, Università di Pisa; D.D. Monticelli, Politecnico di Milano; L. Nirenberg, CIMS – New York University; K. Payne, Università di Milano.

Per informazioni www.rism.it; info@rism.it.