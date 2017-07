Torna “Cambiamenti”, il premio Cna per le aziende smart

Businessman looking at drawings on a wall

Sono aperte anche in provincia di Varese le iscrizioni a Cambiamenti, premio nazionale dedicato da CNA al pensiero innovativo delle neo imprese italiane, che verrà assegnato il 30 novembre prossimo a Roma.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto oltre 600 imprese candidate, 304 comuni coinvolti e 23 eventi territoriali, la conclusione con 22 finalisti e la premiazione alla presenza del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, la Confederazione, insieme ad Artigiancassa e ai colossi del web Facebook e Google, ha deciso di lanciare la seconda edizione del Premio

UNA SOLA TAPPA PER VOLARE A ROMA

La principale differenza, per i partecipanti varesini, è che verranno selezionati da una giuria locale, composta da imprenditori e rappresentanti dell’informazione e della cultura: un modo per confrontarsi con la realtà provinciale, che manderà 3 partecipanti direttamente al contest romano. L’anno scorso la prima tappa era lombarda, e da Varese a Milano erano andate cinque start up: erano la Da Vinci SRLs di Varese, il progetto Friendz di Malnate, la Mycoplast snc di Inarzo, Palu Srl di Gallarate e Raw srl, con il progetto Endosight, di Busto Arsizio. Ora, i primi tre voleranno direttamente a Roma.

UNA GITA EUROPEA DA GOOGLE E FACEBOOK TRA I PREMI

Per chi vince, in palio ci sono ventimila euro, ma soprattutto un viaggio a Dublino per incontrare i maggiori esperti di Facebook e di Google. Tra gli altri premi, anche servizi per l’azienda e opportunità di confronto con “venture capitalist” e fondi di investimento grazie all’apporto del partner Italia startup.

«È un’iniziativa che ha colto nel segno già lo scorso anno – dichiara il nuovo presidente di Cna Varese Ticino Olona Luca Mambretti – valorizzando la propensione delle neo piccole imprese italiane all’innovazione e al cambiamento dei processi e delle tipologie di produzione. Per Varese è stata un’opportunità in più: siamo entrati in contatto con straordinarie realtà creative e innovative che per la prima volta si avvicinavano al mondo delle associazioni e alcune di loro hanno deciso di continuare il loro percorso imprenditoriale insieme a Cna. Siamo convinti che anche quest’anno il premio riscuoterà l’attenzione dei giovani imprenditori e delle neo imprese, mettendo in luce anche a Varese nuove straordinarie imprese del territorio».

Per informazioni e iscrizioni www.premiocambiamenti.it