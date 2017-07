Torna dalle vacanze e porta un regalo ai Carabinieri

immagini di luoghi della città

E’ tornato dalla Scozia, dopo una vacanza studio, portando con sè un regalo speciale per per i militari della caserma di Busto Arsizio.

Il gesto è stato fatto da un ragazzo di 13 anni che nella mattina di mercoledì 26 luglio, si è recato in caserma accompagnato dalla mamma e ha iniziato a distribuire ai militari una penna ciascuno. Il ragazzo infatti, ha acquistato cinquanta penne e le ha accompagnate ad una letterina contenente frasi d’affetto e di riconoscenza verso l’operato dell’arma dei Carabinieri.

“Questo è solo un piccolissimo segno per tutto quello che fate per tutti noi e che quasi sempre non viene preso in considerazione. Spero possa piacervi ed esservi utile” ha scritto il ragazzo.