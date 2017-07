Torna la gara intorno al lago di Varese, l’organizzazione scalda i motori

Foto varie

Con larghissimo anticipo la macchina organizzativa del giro del Lago di Varese ha acceso i motori. La data fissata per lo svolgimento della celebre e duplice gara su strada, podistica e in handbike, è domenica 24 settembre.

Un appuntamento di partecipazione sportiva che si rinnova per l’ottavo anno percorrendo tutto l’anello intorno allo specchio d’acqua varesino.

La gara, infatti, sarà un percorso di 24,3 chilometri sulle strade provinciali attorno al Lago, partendo da Varese (zona Schiranna Lungolago) proseguendo in direzione “Capolago” con la SP1 dove si girerà sulla SP36 in direzione Buguggiate, Azzate, Galliate Lombardo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Biandronno (località “Cassinetta”), poi in direzione Bardello percorrendo la SP18, Gavirate (ritorno su SP1 attraverso frazione “Oltrona al Lago”) e per proseguire fino alla sede di partenza/arrivo.

Un percorso che racchiude in sè molti significati che, a partire dallo sport e dallo stare insieme, arriva fino al mondo della disabilità e della solidarietà.

Tra i principali organizzatori della competizione ci sono, infatti, il gruppo Aziendale Maratoneti di Whirlpool con la Polha di varese (Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili), ma anche l’associazione “Africa&sport”.

Nella mattinata di domenica 24 settembre, in occasione della gara, saranno chiuse al traffico come sempre le provinciali del lago poiché il percorso sarà interamente su asfalto.

La partenza e l’arrivo saranno a Varese, sul lungolago in località Schiranna, il ritrovo è alle 07:30 nell’area feste di Via Vigevano 26 (tensostrutture bianche), presso le rotonde sulla SP1. La partenza è prevista alle ore 09:15, sulla SP1, presso il “Caravà Cafè”. L’intero percorso avrà un tempo massimo di percorrenza di 2 ore e 30 minuti.