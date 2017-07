Torna l’Altra Festa, tra musica, dibattiti e buona cucina

Cardano al Campo generico

Torna a Cardano al Campo L’Altra Festa, l’evento estivo del Partito della Rifondazione Comunista

Appuntamento da venerdì 21 a domenica 30, presso l’Area Feste di Via Carreggia a Cardano al Campo.

«Oltre all’ormai tradizionale stand gastronomico, anche per quest’anno ripeteremo l’esperienza della proposta vegana e vegetariana. Durante tutto l’arco della festa si terranno inoltre dibattiti, momenti di incontro e buona musica dal vivo. Importante: la cucina apre sempre alle 19.30».

Ecco il programma completo dlle serate, dei dibattiti e dei concerti.

Venerdì 21: GATTI RANDAGI, i Nomadi e la musica cantautorale italiana.

Sabato 22: LITTLE ANGEL AND THE BONECRASHERS, Country Blues.

Domenica 23: CITTÀ SENZA FRONTIERE, le voci di singoli, associazioni, movimenti, di chi sente il bisogno di chiedere verità e giustizia per le vittime dello spaventoso genocidio in atto alle frontiere di un’Europa sempre meno unita e sempre più fortezza.

Giovedì 27: MICROSOL, serata dedicata al microcredito solidale.

Giovedì 27: GREENWOOD BLUES BAND, ferrovieri per la solidarietà.

Venerdì 28: JEFFERSON CLEANER, rock d’autore.

Sabato 29: WALZER, rivisitazioni quasi punk della musica anni Cinquanta e Sessanta.

Domenica 30: BEATLESS, Beatles Tribute Band.

I concerti inizieranno verso le 22.00. Le due domeniche, a partire dalle 13.00, appuntamento anche per il pranzo popolare.