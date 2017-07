Torna miss Gallarate, il concorso per votare la più bella della città

Le selezioni di Miss Italia

Torna, dopo alcuni anni di assenza, “Miss Gallarate”. Naga e Distretto Urbano del Commercio, con il patrocinio del Comune (assessorato alle Attività produttive), rilanciano in grande stile la manifestazione. Il primo atto andrà in scena giovedì 13 luglio con le selezioni, mentre la finalissima è in programma venerdì 21 in piazza Libertà.

Giovedì l’appuntamento per le aspiranti miss, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, è al “Summer festival” di via Danimarca allo Sciarè: le iscrizioni verranno raccolte sul posto, sarà sufficiente rivolgersi dalle 21 alle 22 al gazebo del Naga, posto all’ingresso dell’area festa.

Sono già arrivate alcune adesioni online ma i promotori, coordinati da Vincenzo Rasulo e Stefania Pravato di “Ambra point”, fanno sapere che non c’è un limite di partecipanti. Due le prove alle quali verranno sottoposte le ragazze: la classica foto a mezzo busto e una sfilata in passerella.

Tra di loro la giuria selezionerà le dodici finaliste che si contenderanno sul palco di piazza Libertà la corona della “più bella di Gallarate”.