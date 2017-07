Torna Panzerock, il fine settimana è al Parco degli Alpini

Tempo libero generica

Torna Panzerock per la sua undicesima edizione. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 luglio a Parco degli Alpini di Laveno Mombello dove panzerotti, musica e birra saranno i protagonisti.

Dalle 19 infatti, sarà aperto lo stand gastronico mentre alle 21 avranno inizio i concerti live. A calcare le scene domani, i Stick & Pick, seguiti da gli Stone Fire e i Jack Revolver. Sabato invece, sul palco ritornano i Stick & Pick, e a seguire Zio Pino Band e Lavori in Corso.

Il ricavato della manifestazione, organizzata come sempre dall’associazione Amici del Panzerock, andrà in beneficienza e si terrà anche in caso di pioggia.