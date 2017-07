Tornano gli appuntamenti nei quartieri, distribuiti mille questionari

Cardano al Campo

Tornano gli appuntamenti con “Il sindaco a casa tua”, momenti di ascolto e confronto dell’amministrazione comunale con i cittadini.

Il primo appuntamento appuntamento di luglio è per giovedi 20 dalle 18 alle 20 nella “zona ovest” tra le vie Carreggia e al Campo. Punto di incontro in via E. Mantegazza, davanti all’ingresso del consorzio agricoltori. Secondo appuntamento invece giovedi 27 luglio a “Cardano sud” in piazza Falcone e Borsellino.

Al momento, ai residenti della due zone, sono stati distribuiti 500 questionari per quartiere.