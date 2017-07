Tornei estivi, gran finale per Giugno OK e Luvinate

foto varie di eventi vari

Con un’intensa due-giorni di feste e spettacoli si è conclusa, domenica 2 luglio, la 26esima edizione del GiugnOk, manifestazione che da sempre porta a Varese una vasta offerta di intrattenimento.

Il tema portante dell’edizione 2017, tenutasi come ogni anno presso l’oratorio della Parrocchia S. Giorgio martire di Biumo Superiore, era la bellezza: “la bellezza è negli occhi di chi la contempla” è stato, infatti, lo slogan utilizzato per promuovere il mese di iniziative di festa, arte, cultura, sport, ma soprattutto divertimento.

Ad aprire le danze, giovedì 1 giugno, è stata la festa di chiusura dell’anno oratoriano, cui è seguita la consueta programmazione del GiugnOk: i giovedì dedicati alle associazioni e alle scuole, i venerdì prevalentemente concentrati su eventi teatrali e i sabati e le domeniche riservate allo sport e alle famiglie. Proprio lo sport è da sempre uno dei motori principali del GiugnOk, con i vari tornei di calcio, basket e pallavolo che riescono ad intrattenere e appassionare un vasto pubblico.

Il weekend di chiusura è stato indubbiamente il più intenso. Sabato 1 luglio, alle 18:00, si è tenuta la prima ColoRun di Varese, una camminata non competitiva con partenza e arrivo al Centro Parrocchiale che si è snodata su un percorso di 5 chilometri all’interno dell’ippodromo. L’evento è stato un successo di allegria, festa e colore ed è stato seguito da una serata di musica dal vivo e tanto divertimento.

Domenica, alle ore 18, c’è stato un incontro molto intenso con Simona Atzori, pittrice e ballerina italiana che nonostante sia priva di braccia dalla nascita non si è mai data per vinta, dimostrando una forza d’animo e uno spirito di volontà fuori dal comune. La serata è stata poi incentrata sulle premiazioni dei tornei: l’Accademia della Birra di Azzate si è aggiudicata il torneo di calcio a 7 superando in finale per 4-2 il Presidenteam; il torneo di pallavolo è andato invece al team Siamo ancora qua, che si è imposto per 3-0 su Il mischione; A conclusione del GiugnOk si è tenuto un grande spettacolo pirotecnico che ha incantato tutti i presenti.

Nella serata di sabato 1 luglio si è conclusa anche la nona edizione del torneo di Luvinate dedicato a Luca Vicenzi, con la vittoria del CG Daverio. Il torneo è stato organizzato dall’associazione “Luca X Sempre” e il ricavato, come ogni anno, è stato devoluto in beneficenza all’unità operativa di cure palliative dell’Ospedale Circolo di Varese.



L’intrattenimento sportivo del Varesotto non va però in vacanza: nonostante molti eventi siano giunti al termine, molti altri ci accompagneranno per tutta l’estate. A cominciare dal Torneo della Rasa, giunto ai Quarti di finale.