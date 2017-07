Torneo della Rasa, il 50° va alla Macelleria Griglieria Ripoli

(foto di Claudio Peruzzo)

Erano in più di 700 le persone che hanno assistito martedì 4 luglio alla finalissima del Torneo della Rasa: in campo Macelleria Griglieria Ripoli e Bar Before. Spettacolo assicurato, come sempre. Partita tirata, raccontata dalle voci Sky di Nicolò Ramella e Roberto Prini, con il gol in avvio del Bar Before di Roberto Piccinini.

Le parate di Giacomo Marcon (eletto poi miglior portiere della competizione) evitano guai peggiori alla Macelleria Griglieria Ripoli, che negli ultimi minuti della prima metà di gioco trova il pareggio con un bel gol di Giulio Bonanni. Il secondo tempo è meno spettacolare del primo, ma entrambi i portieri (soprattutto Marcon) hanno il loro da fare. Il risultato non cambia e si va ai supplementari, dove in avvio è Federico Tasco a firmare la rete del definitivo 2-1. Il Bar Before prova l’assalto finale, ma tra poca precisione e una serata super di Marcon il risultato non cambia. La Macelleria Griglieria Ripoli si laurea così vincitrice della 50esima edizione del torneo della Rasa. Il titolo di miglior cannoniere è andato a Matteo Andreas Amelotti (Soriano Pavimenti), autore di 5 reti nella fase finale.

Sul gradino più basso del podio sale Soriano Pavimenti che, nella finale 3/4 posto di inizio serata, ha sconfitto nettamente Sifra Service per 5-0. Tra le due partite spazio anche alla finalissima del torneo Esordienti con la vittoria finale dell’A.S.D. Valceresio A. per 6-1 ai danni dell’A.S. Rasa.

Prima del fischio d’inizio della finale il giusto omaggio ai 50 anni del torneo estivo più prestigioso di Varese e provincia, con la premiazione delle vecchie glorie del torneo: dai fratelli Barassi (Dario e Giovanni, anime del Csi Elpis Biumo, insieme a Lele) al mitico “Taglia” (Alberto Tagliabue), da Mosele a Marzio, da Borghese a Moia fino a Luca Pellegrini, 7 volte vincitore del Torneo della Rasa, ma soprattutto vincitore del campionato di Serie A 1990/91 con la Sampdoria di Vialli e Mancini.