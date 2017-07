Torneo di basket e pallavolo, appuntamento a Travedona

Tempo libero generica

L’appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 settembre quando si terrà la manifestazione “Pick Rock’n’roll”, la manifestazione che vedrà due giorni di eventi e sport all’Oratorio San Giovanni Bosco di Travedona Monate.

Il programma si aprirà nella giornata di sabato con le partite di pallavolo e di basket mentre il giorno successivo ci saranno le finale. Durante le due giornate sarà attivo lo stand gastronomico.

Per iscriversi al torneo di Basket senior e under 15: 340.6490227 o 338.9834387

Per iscriversi al torneo di Volley: 339.7535852

3v3 Under 15, gratuito – 3v3 per squadra torneo senior costo 50 euro a squadra – max 5

Volley per squadra, torneo over – costo 50 euro a squadra – max 5