Torneo Rasa, la sfida finale è tra Ripoli e Bar Before

Foto varie di calcio

Dalle semifinali di ieri sera, lunedì 3 luglio, sono emerse le due squadre che questa sera si giocheranno la 50esima edizione del Torneo della Rasa: da una parte la Macelleria Griglieria Ripoli e dall’altra il Bar Before.

I primi sono scesi in campo alle 21 e, dopo il pareggio nei tempi regolamentari 1-1, sono riusciti a spuntarla ai calci di rigore (5-3) contro Sifra Service. La seconda semifinale è stata ancor più emozionante della prima, con Bar Before e Soriano Pavimenti che hanno dato spettacolo a suon di gol: all’ultimo respiro è il Bar Before a prevalere vincendo per 5-4. (foto C. Peruzzo / Torneo Rasa)

Tutto pronto dunque per il gran finale, per la celebrazione dei 50 anni del torneo estivo più importante di Varese: per farlo non potevano mancare i protagonisti delle passate edizioni e la voce dei giornalisti varesini di Sky Sport Nicolò Ramella e Roberto Prini, che commenteranno live la serata.

Ma non dimentichiamo gli sconfitti: sempre questa sera, Sifra Service e Soriano Pavimenti si sfideranno per l’ultimo gradino del podio. E ovviamente non dimentichiamo nemmeno gli juniores con le finali (3/4 posto e 1/2 posto) che s’incastreranno tra le sfide dei grandi.

Ecco il programma della serata

Ore 19:30, Finale 3/4 posto Esordienti: A.S.D. Varesina – U.S. Bosto

Ore 20:15, Finale 3/4 posto Adulti: Sifra Service – Soriano Pavimenti

Ore 21:10, Finale 1/2 posto Esordienti: A.S.D. Valceresio A. – A.S. Rasa

Ore 21:45, Cerimonia 50 anni Torneo Rasa

Ore 22:20, Finale 1/2 posto Adulti: Bar Before – Macelleria Griglieria Ripoli