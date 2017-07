Tour del Sacro Monte: la salita delle Cappelle e il Museo Pogliaghi

0tour varese4u sacro monte giorno 1

La nuova settimana del Tour Varese4U alla scoperta dei siti Unesco della provincia di Varese è dedicata al Sacro Monte.

Martedì 11 luglio abbiamo iniziato il racconto di questo luogo affascinante facendo il percorso del viale delle Cappelle, insieme a Marina Albeni, di Archeologistics, Società che si occupa della gestione museale del Sacro Monte.

La prima sosta al Centro espositivo monsignor Pasquale Macchi che ospita mostre artistiche e opere d’arte della collezione Macchi, ma fa anche da Info Point per chi sale alle cappelle.

La salita al Sacro Monte a piedi è un’esperienza che non può mancare per conoscere da vicino questo luogo, con una sosta ad ogni cappella, perché in ognuna c’è un racconto da scoprire, un’archiettura o un panorama da ammirare.

Arrivati in cima, uno sguardo al borgo di Santa Maria del Monte – che visiteremo domani – e poi la giornata è proseguita con la visita alla casa museo Lodovico Pogliaghi, un vero museo delle meraviglie, con tante opere d’arte, curiosità e storie affascinanti.

