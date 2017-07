Tra coltura e cultura. Cinema e degustazioni in Spazio Brera

Foto varie

Vivere in armonia con i ritmi della natura, saper cogliere i suoi frutti, prenderci cura della nostra terra. Questo è lo spirito della serata Tra coltura e cultura che Totem organizza giovedì 13 luglio a Marnate.

Si terrà presso il cortile comunale “Spazio Brera” in Via Marconi (in caso di pioggia l’evento sarà spostato in Sala Consigliare). L’iniziativa fa parte del progetto Ti prendo e ti ORTO via realizzato in collaborazione con il Comune di Marnate e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Il programma della serata prevede dalle ore 20 una degustazione di prodotti sostenibili a cura della Bottega Buono e Giusto di Busto Arsizio. Saranno presenti realtà locali positive che promuovono la sostenibilità in vari modi e saranno disponibili per raccontare la loro esperienza ai curiosi.

Una di queste perle è la Scuola Primaria Gabelli di Marnate che da diversi anni aderisce al programma Orto in condotta, progetto di Slow Food per l’educazione alimentare e ambientale nelle scuole. Alle 21.30 si proietterà il documentario Terra Madre di Ermanno Olmi il quale ha portato al grande schermo lo spirito del progetto omonimo concepito da Slow Food che riunisce persone impegnate nella filiera alimentare in tutto il mondo che vogliono difendere la sostenibilità e preservare il gusto e la biodiversità del cibo.

Alla serata partecipano: Bottega Buono e Giusto di Busto Arsizio, La casa della città solidale di Tradate, ValleGAS, il gruppo di acquisto solidale di Marnate, la Scuola Primaria Gabelli, il Girasole di Frà e il gruppo di giovani cittadini marnatesi Gli Urbanisti. Tutte le informazioni nella sezione News del sito www.cooptotem.it e sulla pagina facebook dell’evento.