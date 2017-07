Tra start up di droni e voli aerei le Wonder Women vincono il contest dei dipendenti Elmec

Foto varie

Quando un’azienda ha competenze e passione tra i propri dipendenti la cosa migliore che si possa fare è stimolarle come ha fatto Elmec Informatica con “Hack in The Lab”, il contest per ideare e sviluppare soluzioni innovative in cloud con la piattaforma Openstack.

Una vera e propria competizione, serissima e professionale nei risultati, ma altrettanto giocosa e spiritosa nelle procedure che ha coinvolto i 60 dipendenti coinvolti.

L’obiettivo era chiaro: imparare a sviluppare con il programma Openstack. Per raggiungerlo l’azienda ha ideato un vero e proprio contest con il mandato di liberare la fantasia e presentare il risultato ad una giuria sceltissima in 5 minuti.

Quello che ne è venuto fuori è stato molto divertente ma anche di buon livello tecnico. C’è chi ha inventato un sistema che permette di individuare l’identità digitale e social di persone che visitano fisicamente un luogo, altri un’applicazione web per pilotare da remoto droni dotati di sensori.

E ancora chi ha creato una soluzione in grado di individuare malfunzionamenti di sistemi installati sul cloud ma anche un’app per la sorveglianza remota e la vigilanza ambientale e un nuovo gestionale per la ristorazione.

Sono solo alcuni dei progetti presentati al termine del percorso che ha coinvolto per tre mesi più di 60 dipendenti Elmec con lezioni frontali e laboratori tecnici sulla emergente tecnologia OpenStack, una piattaforma open per sviluppare software e applicazioni web in ambiente cloud.

La serata di premiazione, che si è tenuta ieri nella sede di Brunello, ha visto la partecipazione di 13 team composti da 30 finalisti. I giovani partecipanti hanno presentato la propria idea in 5 minuti, con la formula dell’elevator pitch, di fronte a una giuria interna composta da tecnici specializzati, dirigenti e manager.

Il progetto vincitore è stato quello di “What’s around?” della squadra delle Wonder Women (composto da Emanuela Catania e da Maria Rita Rizzi, entrambe della divisione Sistemi Informativi di Elmec), che sfruttando la geolocalizzazione di un punto su una mappa restituisce informazioni di business integrandosi col CRM aziendale.

Il team vincitore è stato premiato con un viaggio ad Amsterdam per la partecipazione all’OpenStack Day di Amsterdam il prossimo 14 settembre.

Visto il livello dei progetti presentati, la giuria ha deciso di assegnare lo stesso premio anche al secondo classificato, il team del Dr.One (composto da Simone Pace e da Matteo Bai della divisione Platform e Middleware Infrastructure) che ha sviluppato un’applicazione web-based capace di pilotare da remoto droni dotati di sensori e di gestirne i dati rilevati durante “la missione”

“Con Hack in The Lab vogliamo incoraggiare un processo di open innovation in azienda grazie al quale le idee di tutti, sviluppate tramite la formazione e il gioco di squadra, prendono forma e diventano soluzioni innovative per migliorare i nostri servizi”, ha spiegato Roberto Trentini, direttore HR di Elmec Informatica.

Il managed services provider varesino ha fatto dell’innovazione il suo punto di forza investendo negli ultimi tre anni oltre 70 milioni di euro in infrastrutture innovative come il nuovo Data Center Tier IV, in una startup sull’IoT e nella ricerca e sviluppo di soluzioni iperconvergenti e di automation.

“Abbiamo scelto OpenStack come tecnologia alla base del contest perché è una competenza utilissima per i giovani, basti pensare che più di 500 aziende al mondo la utilizzano per sviluppare soluzioni in cloud”, conclude Trentini.

Hack in The Lab fa parte del più ampio progetto Elmec4Edu che prevede che la stessa infrastruttura messa a disposizione dei dipendenti venga utilizzata anche per le università e agli istituti superiori del territorio. In questo modo Elmec vuole offrire un’occasione di formazione con OpenStack anche a quei docenti e agli studenti che vorranno approfondire le proprie competenze in questo ambito al fine di favorire un percorso di alfabetizzazione informatica tramite una costruttiva collaborazione tra scuola e impresa.