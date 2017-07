Traversata dei Leoni, anche la settima edizione sarà da record

Foto varie di sport

Si prospetta un’altra edizione da record la settima edizione della Traversata dei Leoni, che andrà in scena domenica 30 luglio nella classica location del Lido dei Canottieri di Travedona Monate. La conferenza stampa di presentazione è stata svolta questa mattina, mercoledì 26 luglio alla Camera di Commercio di Varese, con la Varese Sport Commission promotrice dell’iniziativa.

Grandi novità per l’edizione 2017, come spiega Luca Galli, degli Hic Sunt Leones, organizzatori della manifestazione: «Siamo orgogliosi di questi risultati, 400 persone si sono iscritte e siamo al sold out. Ci saranno due gare. La prima inizierà alle ore 9 e sarà per la prima volta sulla distanza di 7,7 chilometri. Dopo la nuotata speciale dei ragazzi dell’associazione “Acquamondo”, alle 12.30 partirà la classica Traversata sulla distanza di 2,4 chilometri».

Andrea Broglia spiega meglio come sarà la competizione: «Ringraziamo prima di tutto le istituzioni e le aziende che ci hanno supportato anche quest’anno. Ci saranno partecipanti da tutta Italia e da diversi nazioni d’Europa».

Radio Lupo Solitario trasmetterà per il secondo anno la manifestazione in diretta, con una postazione fissa al Lido dei Canottieri e interventi in diretta anche dal cuore della manifestazione. L’animazione proseguirà per tutta la giornata con lo stand gastronomico e tanto divertimento.