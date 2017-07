Traversata dei Leoni, il 30 luglio la settima edizione

Foto varie di nuoto

Il sipario sta per essere alzato sulla attesissima settima edizione della Traversata dei Leoni organizzata dalla polisportiva varesina Hic Sunt Leones al lago di Monate in programma per il prossimo 30 luglio.

Saranno gli allegri e “speciali” atleti di “acquamondo” e “Fondazione Piatti” con il consueto bagno, a dare il via alle molteplici attività in programma durante la giornata. La ormai classica Traversata dei Leoni con una lunghezza di 2,4km e novità del 2017 “il giro del leone” nuotata perimetrale al lago per una distanza di 7,7km che vedrà incoronare il vincitore Leone e Leonessa estremi.

“Quest’anno – spiegano gli organizzatori – avremo come trofei per i MegaLeone, Megaleonessa e Calimero, delle “originali opere uniche” fatte a mano dall’artista Sergio Pizzinato. Le nostre premiazioni e i nostri trofei sono sempre tanto attesi e ambiti, dagli iscritti alla Traversate dei Leoni. Oramai è noto quanto siamo goliardici e da sette anni, ci piace trasformare l’ansia da competizione in sano agonismo ludico. Saranno tanti i premi, dal gruppo più numeroso, all’atleta più giovane; dalla coppia femminile più veloce al nuotatore arrivato da più lontano e via via…”

Radio Lupo Solitario, che è una radio locale, accompagnerà la giornata con la propria musica e trasmetterà in diretta gli eventi mentre “Sweet event” di Chiara e Francesca varesine doc, delizieranno il palato con fantastiche leccornie. L’armonia con il territorio e con le risorse locali è tangibile.

”Ringraziamo il Comune di Travedona Monate – spiega il vicepresidente Luca Galli -, la Regione Lombardia e in particolare la Camera di Commercio di Varese, Varese Sport Commission, che ci ospiterà nuovamente per la Conferenza Stampa del prossimo 26 luglio alle ore 11.00 in piazza Montegrappa a Varese, alla quale siete invitati. Vi presenteremo il nutrito programma della giornata e i tanti amici sostenitori a cominciare dalla Canottieri Monate, della quale usiamo gli spazi e il 30 luglio, Vi aspettiamo al Lago di Monate all’insegna dell’Estate e del divertimento”.

Sono oltre 300 gli atleti che parteciperanno alla giornata del 30 luglio e le iscrizioni sono ancora aperte. Il programma della giornata e gli ospiti che parteciperanno alle premiazioni, in passato Elia Luini, Daniela Sabatini, Nicolò Martinenghi, saranno comunicati ufficialmente durante la Conferenza Stampa del prossimo 26 luglio.