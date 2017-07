Tre giorni di festa con emergency

Foto varie

La tre giorni di festa organizzata dai gruppi di Emergency del Coordinamento Nord Ovest è arrivata alla sua sesta edizione, diventando, anno dopo anno, un appuntamento fisso dell’estate fagnanese, riscuotendo un successo in crescendo in termini di partecipazione e fondi raccolti.

Le somme dei numeri delle passate edizioni lo dimostrano: 24 i gruppi musicali che si sono esibiti, oltre 1000 i partecipanti all’Emergency Run e più di 160 quelli del Torneo di freccette a squadre, oltre 5000 i coperti serviti, 37.000 gli euro raccolti (al netto delle spese).

Anche quest’anno, dunque, il 21-22-23 luglio, presso l’Area Feste in via De Amicis di Fagnano Olona, i volontari dei gruppi di Busto Arsizio, Saronno, Varese, Como e del Magentino si ritroveranno nuovamente per dar vita a un weekend all’insegna della musica, della buona cucina e della solidarietà: tutto ciò che verrà raccolto, al netto delle spese, verrà devoluto al Centro Pediatrico di Bangui, in Repubblica Centrafricana, dove Emergency è attiva dal 2009 per fornire assistenza sanitaria ai minori di 14 anni e un’educazione igienico-sanitaria alle famiglie una volta che i piccoli pazienti vengono dimessi.

Music for Bangui inizia venerdì 21 luglio alle 20 con l’Emergency Run, corsa non competitiva di 5 km: aperta a tutti, sono previsti premi per le prime tre donne e i primi tre uomini qualificati e un gadget ai primi 300 iscritti. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 18 presso l’Area Feste.

Il primo concerto serale vedrà esibirsi sul palco il gruppo “Da Zero a Liga”, che presenterà cover del rocker emiliano.

Sabato 22 luglio dalle 13 i protagonisti saranno i partecipanti del Torneo di Freccette, che si sfideranno per l’intero pomeriggio. Alle 18.00, per l’aperitivo, di nuovo musica col duo acustico “Vera e Luke” (genere pop, blues, rock, swing), mentre alle 21 sarà la volta dei “Woodstock Alive”, con un repertorio incentrato sulla musica rock anni ’70.

Domenica 23, alle 10.30, è previsto un interessante momento formativo e informativo con la Dott.essa Manuela Valenti, responsabile e coordinatrice della Divisione Pediatrica di Emergency, che illustrerà il progetto dell’associazione a Bangui, come è strutturato e come si è evoluto negli anni, a seconda delle necessità della popolazione e nonostante la scarsità di risorse e il clima politico instabile, segnato da scontri civili e colpi di Stato. Alle 18.00 ci sarà un aperitivo con sottofondo musicale, mentre chiuderanno la serata e la manifestazione i “Monkey Stream Cabarock”, con uno spettacolo che spazierà tra vari generi musicali, coinvolgendo anche il pubblico.

L’ingresso è libero, la cucina sarà attiva venerdì dalle 19 e nel weekend sarà aperta sia a pranzo che a cena: l’ottima qualità del cibo è garantita, così come il servizio al tavolo e l’apertura anche in caso di pioggia, con posti al coperto.

Per tutti e tre i giorni sarà inoltre presente un banchetto informativo per coloro che volessero maggiori informazioni sul Centro Pediatrico o, più in generale, sull’associazione.