Tre rapine nel Legnanese in un giorno.

La prima è una tentata rapina andata in scena in piazza Del Popolo al supermercato IN’s: una persona che non è riuscita a portare via l’incasso.

Poco dopo alla Coop di San Giorgio su Legnano una persona si è introdotta all’interno del supermercato e ha portato via 200 euro.

Infine in due hanno rapinato il Maxi Zoo di Rescaldina, da dove sono stati portati via 500 euro: i rapinatori hanno portato a termine il colpo a volto scoperto e uno di loro ha agito armato.