Tre Valli torna a Saronno? Fagioli non si sbilancia ma gli indizi non mancano

Saronno è pronta ad ospitare per il secondo anno la partenza della Tre Valli Varesini. In città si attende solo l’annuncio ufficiale anche se, nelle ultime sedute di consiglio comunale, è arrivato più di qualche indizio.

Nella seduta di giovedì sera, ad esempio, presentando le variazioni di Bilancio il vicesindaco e assessore al Bilancio Pier Angela Vanzulli ha parlato di 20 mila euro per le associazioni sportive. A chiedere delucidazioni i consiglieri comunali del Pd Nicola Gilardoni e Francesco Licata che per tre volte hanno chiesto come sarebbero stati utilizzati i fondi. “Vorrei sapere come saranno utilizzati i 20 mila euro per le associazioni sportive? – ha dichiarato ad esempio il capogruppo Licata – Credo sia interessante saperlo visto che ad esempio il centro Prealpi è praticamente tenuto a maggese ormai da alcuni mesi”.

Assente l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone a rispondere è stato il sindaco Alessandro Fagioli: “Dal 2010 non ci possono essere sponsorizzazioni del Comune alle associazioni. Per dedicare la giusta attenzione allo sport noi siamo impegnati nella sistemazione e messa a norma delle strutture, cito ad esempio il Paladozio e lo stadio”. Ed ha concluso “I venti mila euro saranno usati per eventi ma non è ancora il momento di parlarne”.

L’evento in programma è la partenza della Tre Valli e a svelarlo era stato proprio il sindaco Alessandro Fagioli nel precedente consiglio comunale quando, incalzato dalle opposizioni, sui costi sostenuti per l’evento nell’edizione 2016 aveva commentato: “E’ stato un grande evento per Saronno. Ha dato molto alla città in tema di visibilità tanto che stiamo chiudendo per replicare anche quest’anno”.

Ora non resta che attendere la conferenza stampa di presentazione per la conferma ufficiale ma ormai i giochi sembrano davvero fatti.