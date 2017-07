Treni, problemi sulla Sarono-Seregno

Foto varie

Per chi utilizza il treno per muoversi al mattino, il servizio Trenord “circolazione in tempo reale” risulta preziosissimo.

È da qui che abbiamo attinto per avere le informazioni sulla circolazione ferroviaria nella prima mattina di oggi, martedì 25 luglio.

Il treno 24110 (ALBAIRATE 07:08 – SARONNO 08:54) oggi avrà origine da MILANO GRECO PIRELLI a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori in partenza da ALBAIRATE e diretti a SARONNO possono utilizzare il treno 24112 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24).