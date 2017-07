Tris varesino in pista nel fine settimana del Mugello

Foto varie di piloti, automobili da corsa, scuderie

Il weekend di corse organizzato da AciSport fa tappa all’autodromo toscano del Mugello dove – tra venerdì 14 e domenica 16 – vanno in scena le gare di diversi campionati velocistici. Un appuntamento nel quale scenderanno in pista anche tre quotati e attesi piloti varesini in due diverse specialità.

ITALIANO GRAN TURISMO

Quarto appuntamento stagionale per il CIGT dove gareggiano sia il rookie Alessandro Marchetti, sia il veterano Luca Magnoni, entrambe in classe GTS ed entrambe al volante di una Ginetta G55 del team reggiano Nova Race.

Se Magnoni si affaccia alle prove del Mugello da capoclassifica, Marchetti lo fa con l’entusiasmo di chi gareggerà per la prima volta sui saliscendi toscani: «La Ginetta – spiega Marchetti – ha qualità che ben si adattano alle curve veloci del Mugello. Io purtroppo qui non ho mai girato, ma nelle prove del venerdì – libere e ufficiali – cercherò di colmare il gap con i miei rivali».

Magnoni sarà in gara da solo mentre Marchetti si alternerà al volante con il Andrea Marchesini, nuovo compagno di squadra rispetto a Monza quando ha centrato un ottimo secondo posto insieme a Carboni.

«Al Mugello – conclude Marchetti - tutte le categorie correranno insieme e quindi il traffico sarà un’incognita in più. Nella nostra classe poi ci saranno più iscritti rispetto a Monza: sarà una bella bagarre, ma sono pronto a misurarmi in questa prova». Gara 1 si disputerà sabato 15 alle ore 16 mentre Gara2 è prevista domenica alle 13,10.

Classifica ​– Classe GTS (dopo 6 gare): 1) Magnoni (Ginetta / Nova Race) 79 punti; 2) De Castro (Porsche / Ebimotors)​ 70; 3) Neri (Porsche / Kinetic) 67; 9) MARCHETTI* (Ginetta / Nova Race) 15.

* = assente nei primi due weekend di gara.

CARRERA CUP ITALIA

Quarto appuntamento 2017 anche per la Porsche Carrera Cup Italia, appassionante monomarca della casa tedesca nel quale gareggia anche il giovane varesino Alessio Rovera. Il pilota nostrano del team Tsunami ha all’attivo due successi fino a questo momento e si trova al secondo posto in classifica alle spalle del toscano Riccardo Pera che questa volta può difendersi sul circuito di casa.

Nel precedente appuntamento di Vallelunga, Rovera aveva conquistato il successo in Gara1 e riavvicinato il leader della classifica generale ma nella seconda prova era stato danneggiato da un contatto ed era stato costretto al ritiro, così Pera ha di nuovo guadagnato terreno.

Al Mugello quindi il varesino proverà a portare un nuovo assalto alla vetta della Carrera Cup ma dovrà guardarsi anche dal “terzo incomodo” Fulgenzi che sta avanzando con regolarità alle spalle del duo di testa.