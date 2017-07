Troppo gravi le ustioni riportate, non ce l’ha fatta Ines Brivio

vari interventi dei pompieri

Non ce l’ha fatta la donna di 82 anni colpita da una fiammata sprigionata dal forno a gas nella sua casa di Corgeno, frazione di Vergiate.

Ines Brivio si è spenta nella mattinata di venerdì 21 luglio all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverata da martedì 18, quando intorno alle 12 si è verificato l’incidente domestico. A dare l’allarme il nipote e il figlio, che le sono stati vicino fino all’ultimo.

Troppo gravi le ustioni riportate sul quaranta per cento del corpo, che non hanno reso possibili interventi risolutori da parte dei sanitari dell’ospedale milanese, dove la donna è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso. Molto conosciuta in paese, Ines Brivio aveva lavorato come moltissime altre concittadine nell’impresa tessile di Corgeno.