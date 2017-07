Trovato a Busto un anziano scomparso a Treviso

Ladro di Disaronno per seminare la polizia, finge di fare pipì

Alle ore 23,30 di ieri 6 luglio la Volante del commissariato di polizia è intervenuta in via Magenta, angolo via Novara, dopo la segnalazione del gestore di un pubblico esercizio che aveva comunicato la presenza di una persona anziana in difficoltà, sdraiata su una panchina dell’adiacente parco pubblico.

Sul posto gli agenti hanno verificato le precarie condizioni fisiche e la difficoltà di comunicazione dell’uomo ed hanno subito allertato il servizio di soccorso sanitario.

L’anziano è risultato essere la persona scomparsa lo scorso 30 giugno da una struttura ospedaliera in provincia di Treviso e la cui scomparsa era già stata denunciata dalla sorella oltre ad essere stata resa pubblica nel corso della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” in data 5 luglio.

L’uomo, affetto da patologie psichiche e cardiache e in stato di forte disidratazione, è stato trasportato presso il locale Ospedale e da lì trasferito al reparto di psichiatria del nosocomio di Novara, dopo aver informato telefonicamente i propri congiunti.