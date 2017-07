Turista del Varesotto cade in una scarpata a Bognanco

Anziano cade in montagna, lo salva il Soccorso alpino

Un uomo di 61 anni, residente in provincia di Varese, ha perso l’equilibrio ed è scivolato in una scarpata a Bognanco Fonti. È successo alle 19 di lunedì 24 luglio e ne dà notizia il quotidiano La Stampa.

L’uomo, in trasferta per vacanza, ora presenta condizioni in miglioramento ma era stato soccorso dal Cnsas con numerosi traumi e contusioni. Lunedì sera era stata ricoverato all’ospedale San Biagio di Domodossola.